Медсестру из Казани судят за махинации с прививками от Covid-19

Светлана Кузьмина — медицинская сестра казанской городской поликлиники № 7. В ноябре 2021 года ее знакомая попросила внести в базу данных информацию о том, что ее дочь прошла вакцинацию от Covid-19, хотя на самом деле этого не было. За это ей заплатили 2 тысячи рублей. Позже Светлана добавила в базу данных еще трех человек за 12 тысяч рублей.