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Прокуратура в Перми проверяет сообщения о сбросе сточных вод в реку Мулянку

Специалисты взяли на анализ пробы воды.

Проверка сообщения о сбросе сточных вод в реку Мулянку организована прокуратурой, сообщает краевой надзорный орган.

Как сообщает ведомство, мероприятия проводятся межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с прокуратурой Пермского округа. Поводом для проверки стали сообщения о том, что в реку Мулянку сбрасываются сточные воды, которые загрязняют водоём.

Прокуратура рассказала, что на место происшествия для осмотра выехали специалисты. Сейчас сотрудники госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края и работники лаборатории КГБУ «Аналитический центр» отобрали пробы поверхностной воды в районе загрязнения. После проведения исследований будут приняты решения о проведении надзорных мероприятий и принятии мер реагирования. Для муниципалитета была проведена координация действий по устранению дальнейшего загрязнения.

Прокуратура