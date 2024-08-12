Прокуратура в Перми проверяет сообщения о сбросе сточных вод в реку Мулянку

Прокуратура рассказала, что на место происшествия для осмотра выехали специалисты. Сейчас сотрудники госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края и работники лаборатории КГБУ «Аналитический центр» отобрали пробы поверхностной воды в районе загрязнения. После проведения исследований будут приняты решения о проведении надзорных мероприятий и принятии мер реагирования. Для муниципалитета была проведена координация действий по устранению дальнейшего загрязнения.