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Сотрудники полиции проверяют сообщение о вооруженном мужчине в Таганроге

Полиция в Таганроге ищет вооруженного мужчину, разгуливавшего по одной из улиц города.
Источник: Комсомольская правда

Жители Таганрога обратились в полицию из-за вооруженного мужчины на одной из улиц города. Оперативники уже выясняют ситуацию на месте, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Поступило сообщение о том, что на одной из улиц находится вооруженный человек. На место прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, выясняется личность гражданина, — прокомментировали в полиции.

По неподтвержденным данным из соцсетей, мужчина напугал людей на улице Морозова. После этого там якобы видели правоохранителей в бронежилетах.

Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на хулигана с травматическим оружием, систематически обстреливающего стекла домов.