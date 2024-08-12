Сотрудники полиции проверяют сообщение о вооруженном мужчине в Таганроге

Жители Таганрога обратились в полицию из-за вооруженного мужчины на одной из улиц города. Оперативники уже выясняют ситуацию на месте, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Поступило сообщение о том, что на одной из улиц находится вооруженный человек. На место прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, выясняется личность гражданина, — прокомментировали в полиции.
По неподтвержденным данным из соцсетей, мужчина напугал людей на улице Морозова. После этого там якобы видели правоохранителей в бронежилетах.
Напомним, ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на хулигана с травматическим оружием, систематически обстреливающего стекла домов.