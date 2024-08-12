«Купаться запрещено, но это никого не смущало»: Туристка из Питера утонула в Дону на глазах у сына

Да и встреча старых друзей была, как всегда, теплой и радостной. Ну, и какой же отдых без купания в реке? Тем более, что за территорией базы было удачное для этого место — пологий песчаный берег и мелководье. Этот участок компания знала, как своих пять пальцев. К примеру, в прошлом году один из друзей Натальи и Евгения даже переплыл отсюда Дон. Правда, купаться в этом месте всегда было запрещено, но никого из отдыхающих это не смущало.