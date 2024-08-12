«Купаться запрещено, но это никого не смущало»: Туристка из Питера утонула в Дону на глазах у сына

В Ростове на левом берегу Дона произошла беда. В реке погибла 52-летняя женщина.
Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, Наталья (имена изменены — прим. ред.) отдыхала на базе отдыха. Гостья из Питера приехала сюда вместе с 53-летним супругом Евгением и десятилетним сыном.
ПУТЕШЕСТВИЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ.
Как говорят знакомые, у семьи была давняя традиция — каждое лето они обязательно находили время на поездку на Дон. Кстати, к путешествию начинали готовиться заранее. С весны договаривались с друзьями из других городов о туре в Ростов. Товарищи планировали свои отпуска так, чтобы провести вместе на берегу реки хотя бы неделю.
— Ребята все время, из года в год, снимали одну и ту же базу. Кемпинг арендовали целиком, так, чтобы были только свои, — рассказывают знакомые Натальи.
Этот август проходил по тому же привычному сценарию — то же место, та же компания. Разница с прошлыми годами была в лишь одном — у Натальи появились проблемы со здоровьем, требовавшие серьезного лечения.
Но женщина не захотела отказывать себе в летнем удовольствии. Возможно, считала, что свежий воздух, природа и удаленность от городской суеты, напротив, придадут ей сил и энергии.
Да и встреча старых друзей была, как всегда, теплой и радостной. Ну, и какой же отдых без купания в реке? Тем более, что за территорией базы было удачное для этого место — пологий песчаный берег и мелководье. Этот участок компания знала, как своих пять пальцев. К примеру, в прошлом году один из друзей Натальи и Евгения даже переплыл отсюда Дон. Правда, купаться в этом месте всегда было запрещено, но никого из отдыхающих это не смущало.
ПЫТАЛИСЬ ОТКАЧАТЬ САМИ.
В общем, в тот вечер Наталья, ее сын и друзья весело проводили время у реки, Евгений отдыхал в домике. Как позже расскажут свидетели случившегося, в очередной раз женщина зашла в воду вместе с товарищами. Немного поплавав, все потянулись к берегу.
В какой-то момент Наталья вдруг пропала из поля зрения компании. Окинув водную гладь взглядом, друзья увидели, что женщина странно плавает — лицом вниз.
Наталью сразу выхватили из воды и отнесли на берег. Ее сердце не билось, а лицо было синее. Знакомые пытались откачать женщину, делали искусственное дыхание. Однако все попытки оказались напрасными. Туристка скончалась. После экспертиза покажет, что ее легкие были заполнены водой.
— До сих пор в голове не укладывается, как такое могло произойти. Ведь там воды всем — по пояс. Возможно, у Натальи на фоне ее болезни и принимаемых лекарств не выдержало сердце, она потеряла сознание и захлебнулась, — рассуждают знакомые.
— Как же жалко ее сынишку и мужа, словами не предать, — сокрушаются другие.
Известно, что церемония прощания с женщиной пройдет в Санкт-Петербурге после того, как туда доставят тело.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.