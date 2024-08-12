41-летний железнодорожник перевел мошенникам более 1,9 млн

— В этот же день в полицию обратился учащийся 8 класса в Куйтуне. В одной из местных групп в социальной сети школьник нашел объявление о продаже электронных курительных устройств. Подросток договорился с девушкой-продавцом о цене и доставке, перевел 10 тысяч рублей, но заказа так и не дождался. Незнакомка перестала отвечать на сообщения, — рассказали пресс-службе ведомства.