41-летний железнодорожник перевел мошенникам более 1,9 млн

У 41-летнего железнодорожника из Тайшета телефонные мошенники похитили более 1,9 миллиона рублей. Ему поступил звонок от неизвестных, которые предложили подзаработать на «инвестиционной платформе». Мужчина загрузил на телефон торговое приложение и отправил на счет «брокеров» личные и кредитные средства. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД России по Иркутской области.
Далее мошенники отправляли скриншоты об успешных сделках, но вывести якобы заработанные деньги не давали. После этого все финансовые активы пострадавшего заблокировались. Сейчас правоохранители пытаются найти аферистов.
— В этот же день в полицию обратился учащийся 8 класса в Куйтуне. В одной из местных групп в социальной сети школьник нашел объявление о продаже электронных курительных устройств. Подросток договорился с девушкой-продавцом о цене и доставке, перевел 10 тысяч рублей, но заказа так и не дождался. Незнакомка перестала отвечать на сообщения, — рассказали пресс-службе ведомства.
С начала августа 2024 года 77 людей повелись на уловки аферистов. Суммарно пострадавшие перевели мошенникам 39 миллионов рублей. Самой популярной схемой остается звонок от «брокера». Так 24 человека в общей сложности потеряли 17,4 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что молния ударила в многоэтажный дом в Иркутске.