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ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Бригада «Россетей» попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму публикует сайт Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Позавчера бригада “Россетей” в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием», — заявил врио главы региона.

Смирнов добавил, что бригада «Россетей» укрылась в районном отделе внутренних дел. Все попавшие под обстрел остались живы. Однако отравление химвеществами было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета.

Также врио губернатора Курской области сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию российского региона составляет 12 километров, тогда как ширина — 40 километров. Также по заданию Министерства обороны РФ ведется строительство 90 взводно-опорных пунктов.

6 августа украинские военные попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.