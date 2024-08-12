Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону ликвидирован пожар в цеху по производству деревянных поддонов

В Шахтах сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цеху по производству деревянных поддонов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

На ул. Темерницкой, 36 произошло в 13:15. Спасатели ликвидировали огонь на площади 240 кв. м.

К тушению привлекались 16 сотрудников МЧС России на 4 спецмашины.

пожары