На Дону ликвидирован пожар в цеху по производству деревянных поддонов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
На ул. Темерницкой, 36 произошло в 13:15. Спасатели ликвидировали огонь на площади 240 кв. м.
К тушению привлекались 16 сотрудников МЧС России на 4 спецмашины.
В Шахтах сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цеху по производству деревянных поддонов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
На ул. Темерницкой, 36 произошло в 13:15. Спасатели ликвидировали огонь на площади 240 кв. м.
К тушению привлекались 16 сотрудников МЧС России на 4 спецмашины.