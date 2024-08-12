Почти 20 человек травмированы в ДТП в Брестской области за неделю

Так, за пятницу и выходные дни в регионе зарегистрировано восемь ДТП. В Столинском районе 11 августа около 22.15 случилась авария в агрогородке Ольшаны. За рулем автомобиля Toyota был 21-летний местный житель. Предварительно, напротив одного из домов молодой человек не справился с управлением, выехал на обочину, где машина опрокинулась. В результате пострадали водитель и два 21-летних пассажира. Их госпитализировали.



В Барановичском районе 9 августа около 22.00 грузовик Iveco недалеко от деревни Дубровно сбил 53-летнего велосипедиста. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении и внезапно выехал на середину дороги. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали. Выяснилось, что он был пьяным (1,26 промилле).



Еще одно ДТП случилось в Барановичском районе днем 10 августа. Автобусом МАЗ управлял 61-летний мужчина. По предварительным данным, он высаживал пассажиров на остановке вблизи турбазы и не убедился, что все желающие вышли. Автобус начал движение, при этом ногу 74-летнего пассажира зажало дверью. Мужчину доставили в больницу.



В Ганцевичах вечером 10 августа 73-летний водитель Peugeot на перекрестке поворачивал налево и сбил на переходе 67-летнюю велосипедистку. Женщина пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.