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На Кубани девочка убила котенка в знак дружбы

МВД: на Кубани 14-летняя девочка зарезала котенка, чтобы доказать дружбу подруге.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае 14-летняя девочка зарезала котенка по просьбе подруги из интернета, сообщили в краевом управлении МВД.

В минувший понедельник в полицию Белоглинского района поступила жалоба на жестокое обращение с животным. Обратившийся гражданин рассказал, что увидел в Сети видео, на котором девочка убивает котенка ножом.

«Со слов ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности», — заявили в ведомстве.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.