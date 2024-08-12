На Кубани девочка убила котенка в знак дружбы

КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае 14-летняя девочка зарезала котенка по просьбе подруги из интернета, сообщили в краевом управлении МВД.
В минувший понедельник в полицию Белоглинского района поступила жалоба на жестокое обращение с животным. Обратившийся гражданин рассказал, что увидел в Сети видео, на котором девочка убивает котенка ножом.
«Со слов ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности», — заявили в ведомстве.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.