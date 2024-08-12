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Власти Геленджика объяснили причину двух пожаров на курорте

В Геленджике спасатели борются с двумя пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Источник: соцсети

На трассе М-4 «Дон» загорелась сухая трава. Уточняется, что ситуация была взята под контроль специалистов.

Также огонь вспыхнул на территории Киевского поля. В настоящее время над устранением возгорания работают специалисты.

Предварительно известно, что причиной пожара стал человеческий фактор. В результате произошедшего никто не пострадал. Также в мэрии отметили, что огонь не успел распространиться.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Абинском районе мужчина погиб во время пожара доме. Одна из комнат в жилище загорелась из-за неосторожного обращения с сигаретами. В результате этого 78-летний мужчина скончался на месте.

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