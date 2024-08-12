СК завел дело после падения подъемника башенного крана в Воронеже

Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова поступила в 10.16 мск понедельника. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй госпитализирован.