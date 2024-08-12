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Гладков доложил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области

Ситуация в приграничных районах в Белгородской области резко ухудшилась в последние дни. Об этом глава региона Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в понедельник.

По словам Гладкова, за последние 2,5 года в результате обстрелов пострадали более 30 тыс. домов и квартир. Хотя 25 тыс. из них уже восстановлены, обстановка вдоль границы не дает дальше заниматься ремонтом и восстановлением.

«В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась и сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов», — сказал Гладков.

Путин провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево. В нем участвовали члены Совета безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.

Путин Владимир