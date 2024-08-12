Движение поездов останавливали на «синей» ветке метро

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Сегодня приостанавливалось движение на «синей» ветке Минского метрополитена. Как сообщили на предприятии, это было связано с тем, что по техническим причинам было снято напряжение с контактного рельса на одной из станций.
«12 августа в 16:01 снято напряжение с контактного рельса на станции метро “Восток” по техническим причинам», — говорилось в сообщении пресс-службы «подземки».
В 16:21 в официальном Telegram-канале метрополитена отметили, что движение восстановлено. Сейчас проводится диспетчерская регулировка с целью восстановления графика движения составов.
Минский метрополитен принес пассажирам извинения за доставленные временные неудобства.
В конце июля также временно останавливалось движение по Московской линии. Причиной тогда называли инцидент с пассажиром. Также и 5 июля по аналогичной причине поезда не ходили четверть часа по Московской линии.
А 18 июля станцию «Парк Челюскинцев» временно закрывали для пассажиров из-за неблагоприятных погодных условий. В тот день прошел сильный дождь, который подтопил многие улицы в центре города и в спальных районах.