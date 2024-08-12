В Подмосковье вынесли приговор главе узбекского землячества Усману Баратову

Пост, опубликованный в декабре 2023 года на личной странице социальной сети «Осноклассники», к которому Баратов прикрепил картинку с курицей, произносящей фразу: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!», стал поводом для возбуждения против него уголовного дела.
Собранные доказательства были признаны судом для вынесения приговора в отношении Баратова.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 Уголовного Кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.