В Подмосковье вынесли приговор главе узбекского землячества Усману Баратову

Пост, опубликованный в декабре 2023 года на личной странице социальной сети «Осноклассники», к которому Баратов прикрепил картинку с курицей, произносящей фразу: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!», стал поводом для возбуждения против него уголовного дела.