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В Подмосковье вынесли приговор главе узбекского землячества Усману Баратову

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Суд в Подмосковье назначил четыре года колонии общего режима президенту межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усману Баратову. Его признали виновным по статье о разжигании вражды и ненависти за публикацию в сети провокационного поста, передает корреспондент Podrobno.uz.

Пост, опубликованный в декабре 2023 года на личной странице социальной сети «Осноклассники», к которому Баратов прикрепил картинку с курицей, произносящей фразу: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!», стал поводом для возбуждения против него уголовного дела.

Собранные доказательства были признаны судом для вынесения приговора в отношении Баратова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 282 Уголовного Кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.