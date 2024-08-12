В Краснодаре осудили жителя Грузии за убийство, совершенное 28 лет назад

В феврале 1996 года между обвиняемым и двумя мужчинами произошел конфликт на Сенном рынке. Во время ссоры двое жителей Краснодара начали угрожать приезжему пистолетом, требуя систематической передачи им денег, заработанных от продажи товаров. Спустя несколько дней один из них, недовольный отказом, избил мужчину.