В Краснодаре осудили жителя Грузии за убийство, совершенное 28 лет назад

В феврале 1996 года между обвиняемым и двумя мужчинами произошел конфликт на Сенном рынке. Во время ссоры двое жителей Краснодара начали угрожать приезжему пистолетом, требуя систематической передачи им денег, заработанных от продажи товаров. Спустя несколько дней один из них, недовольный отказом, избил мужчину.
Ночью 8 марта житель Грузии, находившийся в частном доме по ул. Енисейской, дождавшись, когда вымогатели уснут, взял со стола пистолет и выстрелил им в головы. После совершения убийства мужчина скрылся с места преступления.
С 1996 года обвиняемый находился в розыске. Его местонахождение было неизвестно. За это время он успел отбыть срок за совершение другого преступления.
Суд признал мужчину виновным по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц) и назначил восемь лет лишения свободы.