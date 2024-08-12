Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пожилой водитель легковушки погиб, врезавшись в опору ЛЭП

В Каменске-Шахтинском иномарка врезалась в опору ЛЭП, погиб 71-летний водитель.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском 71-летний водитель автомобиля Hyundai Accent погиб при столкновении машины с опорой ЛЭП. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, смертельная авария случилась вечером 11 августа на улице Героев Пионеров.

Предварительно, пенсионер за рулем иномарки по неизвестным пока причинам не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. После удара мужчина погиб на месте. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Напомним, накануне на трассе в Ростовской области две машины разворотило после ДТП. В этом случае пострадали двое взрослых и подросток.