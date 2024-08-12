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Магнитогорец получил срок за найденные на мусорке боеприпасы

На жителя города металлургов возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

По данным прокуратуры Челябинской области, зимой 2023 года мужчина нашел на улице Бориса Ручьева пачку сигарет, в которой лежали 11 патронов. Магнитгогорец не придумал ничего, кроме как принести опасную находку домой.

Так боеприпасы и лежали у него дома, пока в соседней комнате коммуналки не произошло убийство. Силовики проводили обыски и нашли у мужчины патроны.

В ведомстве отметили, что мужчине ограничили свободу на 1,5 года. В этом время ему нельзя покидать пределы города, менять место жительства. Также он обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.