Магнитогорец получил срок за найденные на мусорке боеприпасы

По данным прокуратуры Челябинской области, зимой 2023 года мужчина нашел на улице Бориса Ручьева пачку сигарет, в которой лежали 11 патронов. Магнитгогорец не придумал ничего, кроме как принести опасную находку домой.
Так боеприпасы и лежали у него дома, пока в соседней комнате коммуналки не произошло убийство. Силовики проводили обыски и нашли у мужчины патроны.
В ведомстве отметили, что мужчине ограничили свободу на 1,5 года. В этом время ему нельзя покидать пределы города, менять место жительства. Также он обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.