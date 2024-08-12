Обвиняемый в убийстве и разбое в столичном пункте обмена валют приговорен к 24 годам колонии

Как сообщалось, в декабре 2009 года 49-летний минчанин проник в помещение пункта обмена валют и не менее 19 раз ударил ножом находившегося там банковского работника, в том числе в область расположения жизненно важных органов.



В результате множественных ранений с повреждением внутренних органов и массивной кровопотерей потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый завладел деньгами банка в крупном размере в сумме не менее 32 млн неденоминированных рублей, что на момент совершения преступления составило более 940 базовых величин.



Ключевой зацепкой к раскрытию резонансного уголовного дела об убийстве и разбое стала информация экспертов о возможном совпадении нескольких признаков генетических характеристик мужчины с выявленным генотипом на предмете, который был изъят в ходе следственных действий в 2009 году.