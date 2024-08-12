В Самарской области отменили приговор организаторам «фабрики мигрантов»

Напомним, обвиняемых по этому делу было четверо. Трое — родные братья Мухамед Кобилов и Наимджон Кабилов, а также Фируз Шералиев — уроженцы Таджикистана. Четвертый — Никита Грабовский, бывший сотрудник паспортно-визовой службы, уже привлекавшийся за фиктивную регистрацию иностранцев. Четверке инкриминировали то, что они в 2016—2020 гг. легализовали 7034 мигранта. Расследованием занимались сотрудники следственного управления УМВД РФ по Тольятти. Четырех обвиняемых посчитали организаторами массового незаконного пребывания в РФ иностранных граждан с целью извлечения дохода из их легализации (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальная санкция статьи — до семи лет лишения свободы. До обвинительного приговора дело не дошло.