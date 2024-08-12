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Две машины и микроавтобус столкнулись на ул. Ново-Садовой в Самаре

В понедельник, 12 августа, около 11:50 34-летний водитель Lexus на ул. Ново-Садовой в районе Постникова Оврага допустил наезд на стоящий микроавтобус Mercedes. После чего автомобиль Lexus отбросило на автомобиль Lada Granta, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О пострадавших не сообщается.