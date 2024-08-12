СКР назвал командиров ВСУ, ответственных за атаку на Курскую область

СКР завел уголовные дела в связи с атакой на Курскую область спустя день боевых действий — 7 августа. Дела возбуждены по статьям «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ), «Убийство» (ст. 105 УК РФ), незаконное ношение оружия и боеприпасов (ст. 222, 222.1 и 222.2 УК РФ), «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ) и «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ).
Представитель СКР Светлана Петренко привела примеры атак ВСУ по мирным гражданам. Так, по ее словам, украинские военнослужащие открыли огонь по группе людей, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Кроме того, из-за атаки украинских дорнов по мирным жителям погибли фельдшер и водитель скорой помощи. Представитель ведомства напоминала и о нападении на журналиста Евгения Поддубного, который получил ранение, несмотря на то что не имел при себе оружия. В сообщении СКР уточняется, что это «лишь некоторые примеры».
Бои с украинской армией в приграничных районах Курской области начались 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлен режим КТО. На сегодняшнем совещании Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны «выбить противника» из приграничных районов, а затем обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.