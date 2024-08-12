СКР назвал командиров ВСУ, ответственных за атаку на Курскую область

Представитель СКР Светлана Петренко привела примеры атак ВСУ по мирным гражданам. Так, по ее словам, украинские военнослужащие открыли огонь по группе людей, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Кроме того, из-за атаки украинских дорнов по мирным жителям погибли фельдшер и водитель скорой помощи. Представитель ведомства напоминала и о нападении на журналиста Евгения Поддубного, который получил ранение, несмотря на то что не имел при себе оружия. В сообщении СКР уточняется, что это «лишь некоторые примеры».