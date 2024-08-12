Память погибшего экипажа подводной лодки «Курск» почтили в Петербурге

Цветы к мемориалу, который установлен на погосте, где похоронили 32 моряка, возложил и губернатор Александр Беглов.
По информации Смольного, многие подводники «Курска» жили или учились в Северной столице. Поэтому после их гибели сюда переехали 26 семей: они решили быть ближе к могилам родных.
Напомним, атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул во время учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
Каждый год в эту трагическую дату родные погибших, командование ВМФ России и ветераны ВМФ приходят в Николо-Богоявленский морской собор и на Серафимовском кладбище, чтобы отдать дань памяти.