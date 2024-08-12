К чему привели поиски в Казахстане пропавшей в Дагестане студентки из Ростова, рассказала мама Анны Цомартовой

Уже оказавшись в Каспийске, родители окончательно убедились, что информация подобного рода оказались фейком. С того дня прошло уже больше шести месяцев. Спасатели до сих пор изучают дно и берег. Но за все полгода работы у воды и в воде не было найдено ни одной зацепки.