К чему привели поиски в Казахстане пропавшей в Дагестане студентки из Ростова, рассказала мама Анны Цомартовой

Седьмой месяц следователи и спасатели пытаются выяснить судьбу ростовчанки Анны Цомартовой. В феврале она выступала на соревнованиях по тайскому боксу, которые проходили в Каспийске.
ИСКАЛИ СПОРТСМЕНЫ И МЧС.
Бой, после которого студентка пропала, транслировался в режиме онлайн. Выход на ринг не принес девушке победы. Но от результата боя в Каспийске спортивная судьба Анны не зависела.
После выступления Аня, забыв мобильный у младшего брата, вышла из Дворца спорта имени Алиева. Ее путь лежал к морю. Ни денег, ни документов, ни банковской карты у ростовчанки не было. Да и к чему? Девушка не планировала долгую прогулку.
Но в тот вечер она так и не пришла в номер. Зная о порядочности подопечной и о том, что спонтанные поступки — не ее стиль, тренер сразу забил тревогу.
Прочесывать Каспийск начали в этот же вечер. К поисковой операции кроме полиции и МЧС подключились спортсмены из городской сборной. А родители Анны уже мчались на такси из Ростова в Дагестан.
Тем временем в сети стали появляться страшные сообщения о том, что ростовчанка могла добровольно уйти из жизни. Диана до сих пор не понимает, как она тогда не сошла с ума.
— Я была в дороге, когда стала «всплывать» такая информация. Я понимала, что Аня никогда бы так не поступила. Но эти сообщения, меня, конечно, все равно пугали.
«АННА ДАВНО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ В РОССИИ».
Уже оказавшись в Каспийске, родители окончательно убедились, что информация подобного рода оказались фейком. С того дня прошло уже больше шести месяцев. Спасатели до сих пор изучают дно и берег. Но за все полгода работы у воды и в воде не было найдено ни одной зацепки.
Параллельно с МЧС работают следователи. Дело, возбужденное по статье «Убийство», из республиканского следственного комитета передали в Центральный аппарат.
Цорматовы поминутно восстановили хронологию того дня. След Анны обрывается на территории ведомственного санатория, в котором она оказалась случайно. Камеры здравницы записали, как спортсменка дышит воздухом на пирсе. Что случилось потом, никто не знает.
Родители считают, что дочь могли украсть. Также семье не исключает — Анна давно может быть уже не в России.
«ВИДЕЛА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ».
Именно поэтому Диана и Николай Цомартовы просят активистов из других стран помочь с распространением ориентировок. Так, листовки с данными об Анне появились в городах Казахстана. А вместе с этим Диане стали писать жители этой страны.
Одно из сообщений заслужило особого внимания. По словам Дианы, просившая сохранить анонимность собеседница утверждала, что видела Анну… в спортивном зале.
— Якобы, дочь занималась там с тренером, — пояснила мама.
Диана сразу передала эти данные следователям.
— Изначально я не могла обнародовать эту информацию, чтобы не помешать следствию. Но уже прошло достаточное для проверки время. И, к сожалению, информация не подтвердилась.
«ЗА ЭТИ МЕСЯЦЫ ЧЕГО ТОЛЬКО НАМ НЕ ПИСАЛИ».
Также Диана напомнила, что семья заплатит пять миллионов рублей за достоверную информацию о местонахождении Анны.
— За эти месяцы чего только нам не писали … Много сообщений приходят от гадалок и экстрасенсов, хотя я постоянно говорю, что не верю в такое.
Также Диана рассказала, что на днях к поискам дочери подключился поисковый отряд «Дельта».
— Знаю, что в своем деле — поиске людей — они настоящие профессионалы. Спасибо всем тем, кто нам помогает за их неравнодушие. Верю, что вместе мы сможем отыскать Аню!