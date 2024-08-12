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«Проникли в квартиру среди белого дня». В Бобруйске пенсионерка помогла поймать домушников-гастролеров

Пенсионерка помогла поймать орудовавших в Бобруйске домушников-гастролеров из РФ.

Источник: МВД РБ

В Бобруйске вычислить домушников-гастролеров помогла пенсионерка. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, пострадавшие от квартирных воров бобруйчане стали обращаться в милицию с начала августа. Все кражи совершались, когда хозяев не было дома. Но в один из дней домушники раскрыли свои личности.

В милицию обратилась пенсионерка, заявившая, что среди белого дня, когда она была дома, к ней в квартиру проникли неизвестные. Увидев, что в квартире есть хозяйка, мужчины заявили, что ошиблись адресом и спешно скрылись.

По горячим следам подозреваемых задержали. Выяснилось, что двое жителей Подмосковья, 45- и 47-летний мужчины, приехали в Беларусь в конце июля и сняли квартиру Бобруйске. Домушники передвигаясь по городу на машине, выбирая подходящие для взлома квартиры. Убедившись, что никого нет дома, они, используя отмычки, проникали в помещения и забирали ценные вещи.

— Все похищенные вещи обнаружены в их съемной квартире, — прокомментировали в пресс-службе.

Известно, что задержанные домушники-гастролеры уже ранее были судимы в России за аналогичные преступления и угоны.