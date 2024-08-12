Генерал Попов не знал о своем досрочном увольнении в запас

В мае 2024 года Попова задержали и арестовали, а затем отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позже военного обвинили еще и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК).