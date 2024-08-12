Суд в Гродно вынес приговор мошеннику, обманувшему двух престарелых людей

23 апреля 2024 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, обвиняемый получил на принадлежавший ему мобильный телефон Samsung Galaxy М 12 сведения об адресах места жительства потерпевших. Он явился домой к пожилым людям и сообщил, что их родственники якобы совершили ДТП и во избежание последствий нужна крупная сумма денег. Под этим надуманным предлогом он завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более Br18,8 тыс. и распорядился ими по своему усмотрению. Обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении и чистосердечно раскаялся, добровольно возместил причиненный преступлением ущерб.



Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц, в крупном размере. На основании ч.3 ст. 209 УК он приговорен к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 4 года со штрафом в 100 базовых величин (1 БВ — Br40). На основании ст. 9 закона Республики Беларусь от 2 июля 2024 года № 19-З «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» суд частично освободил обвиняемого от наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Мобильный телефон Samsung Galaxy M 12, принадлежавший обвиняемому, конфискован в доход государства как средство совершения преступления в соответствии с ч.1 ст.46−1 УК. Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.