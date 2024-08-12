В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего знакомого

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего 45-летнего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Происшествие случилось летом прошлого года в Верхнедонском районе.
Следствием и судом установлено, что мужчина находился в станице Мешковской вместе со своим 45-летним товарищем. Они выпивали спиртное, в какой-то момент между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина набросился на знакомого с кулаками. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Позже дончанина задержали. В отношении него возбудили дело. Следователи выяснили, что мужчина также избил еще одного человека, а также угрожал убийством женщине.
— Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении ведомства.