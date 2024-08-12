В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего знакомого

Следствием и судом установлено, что мужчина находился в станице Мешковской вместе со своим 45-летним товарищем. Они выпивали спиртное, в какой-то момент между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина набросился на знакомого с кулаками. От полученных травм он скончался на месте происшествия.