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Минобороны сообщило об отправке дополнительных войск в Курскую область

Минобороны сообщило о перебросе дополнительных сил и средств для усиления группировки войск и формирования резервов Курской области. В сообщении ведомства говорится, что специалисты группировки войск «Север» также организовывают «тыловое обеспечение личного состава», который задействован в отражении «попыток вторжения ВСУ» на территорию России.

Источник: AP 2023

«Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск», — говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем также говорится, что тяжелая гусеничная техника доставляется в районы боевых действий с помощью автомобильных тралов для большей оперативности. Подача горюче-смазочных материалов для заправки техники на полевых пунктах осуществляется круглосуточно.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. 9 августа Минобороны сообщило о переброске резервов в Курскую область для борьбы с украинскими формированиями в Суджанском районе региона.

Сегодня, 12 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, в которых находятся около 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно. Всего при атаках на регион погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек. Из приграничных районов области эвакуировали 121 тыс. человек, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.