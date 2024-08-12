Минобороны сообщило об отправке дополнительных войск в Курскую область

Сегодня, 12 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, в которых находятся около 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно. Всего при атаках на регион погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек. Из приграничных районов области эвакуировали 121 тыс. человек, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.