Минобороны сообщило об отправке дополнительных войск в Курскую область

«Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск», — говорится в распространенном заявлении ведомства.
В нем также говорится, что тяжелая гусеничная техника доставляется в районы боевых действий с помощью автомобильных тралов для большей оперативности. Подача горюче-смазочных материалов для заправки техники на полевых пунктах осуществляется круглосуточно.
Сегодня, 12 августа, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, в которых находятся около 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно. Всего при атаках на регион погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек. Из приграничных районов области эвакуировали 121 тыс. человек, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.