Минобороны заявило о наращивании темпов наступления в ДНР

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в июле группировки российских войск «Центр» и «Юг» заняли 19 населенных пунктов в ДНР, а на прошлой неделе на донецком направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое. Также на прошлой неделе Минобороны докладывало о взятии под контроль села Новоселовка Первая на этом направлении.
Лисичное находится в Покровском районе ДНР неподалеку от Тимофеевки. По данным переписи населения 2001 года, там проживали 15 человек.
Последний раз Минобороны упоминало в сводках Красногоровку 4 августа, сообщив об улучшении тактического положения «Южной» группировки войск. Бои за этот город неподалеку от Донецка и Марьинки продолжаются несколько месяцев. В конце апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский утверждал, что украинские войска оставили позиции «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов» Красногоровки. В июле Минобороны сообщало о взятии в плен бойцов ВСУ во время штурма одного из районов города.