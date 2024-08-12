Минобороны заявило о наращивании темпов наступления в ДНР

Последний раз Минобороны упоминало в сводках Красногоровку 4 августа, сообщив об улучшении тактического положения «Южной» группировки войск. Бои за этот город неподалеку от Донецка и Марьинки продолжаются несколько месяцев. В конце апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский утверждал, что украинские войска оставили позиции «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов» Красногоровки. В июле Минобороны сообщало о взятии в плен бойцов ВСУ во время штурма одного из районов города.