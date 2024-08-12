Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

МинВооруженные силы России продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации на территории Украины. На этот раз ВС РФ удалось освободить населенный пункт Лисичное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в военном ведомстве, ВС РФ успешно нарастили темпы наступления на донецком направлении. Благодаря этому от боевиков удалось освободить очередное село.

«Подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации Минобороны.

Также отмечается, что сейчас российские войска успешно удерживают инициативу на донецком направлении и разбивают оборону противника. Продолжается зачистка других населенных пунктов от националистов.

Ранее Минобороны сообщало о направлении дополнительных военных сил в Курскую область. Они выдвинулись для формирования резервов.