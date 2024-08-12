Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Как отметили в военном ведомстве, ВС РФ успешно нарастили темпы наступления на донецком направлении. Благодаря этому от боевиков удалось освободить очередное село.
«Подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации Минобороны.
Также отмечается, что сейчас российские войска успешно удерживают инициативу на донецком направлении и разбивают оборону противника. Продолжается зачистка других населенных пунктов от националистов.
Ранее Минобороны сообщало о направлении дополнительных военных сил в Курскую область. Они выдвинулись для формирования резервов.