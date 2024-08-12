Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

МинВооруженные силы России продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации на территории Украины. На этот раз ВС РФ удалось освободить населенный пункт Лисичное, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.