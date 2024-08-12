Суд Москвы заочно приговорил режиссера Вырыпаева к 7,5 года за фейки о ВС РФ

Вырыпаев снова признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти»).
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года», — указано в Telegram-канале судов.
Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Вырыпаева на территорию РФ или же с момента его задержания в России.
15 декабря 2023 года Басманный суд столицы заочно назначил восемь лет колонии Вырыпаеву за распространение фейков о ВС РФ. В середине мая прошлого года режиссер был объявлен в розыск. Тогда же суд санкционировал заочный арест Вырыпаева по делу о распространении ложной информации о ВС РФ.
После, 24 июля текущего года, Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру на восемь лет лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Дело Вырыпаева было направлено на новое рассмотрение в Басманный районный суд.
Иван Вырыпаев — российский и польский режиссер, продюсер, сценарист и актер. Преподавал в ГИТИСе и МХАТе, руководил театром «Практика» в Москве. С 2014 года проживает в Польше, а в 2022-м отказался от российского гражданства и стал гражданином Польши.
В мае этого года дискредитирующие образ ВС РФ высказывания также делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину. Ее действия подпадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).