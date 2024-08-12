На форуме «Армия — 2024» представлены новые беспилотные системы

В подмосковном парке «Патриот» начал свою работу десятый Международный военно-технический форум «Армия». С 12 по 14 августа более тысячи отечественных и зарубежных предприятий представят на форуме свыше 20 тысяч образцов продукции с учетом опыта проведения СВО. Среди них новые средства ПВО, радиолокационные станции, беспилотники и амуниция. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок посетил форум и узнал, какие перспективные беспилотные системы там показаны.