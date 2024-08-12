В Новошахтинске в ДТП пострадал 15-летний водитель питбайка

В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний водитель питбайка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось днем 12 августа в городе Новошахтинске на улице Вокзальной.
По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «Вольво» при повороте налево и не уступил дорогу питбайку, за рулем которого находился 15-летний парень.
— В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.