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В Новошахтинске в ДТП пострадал 15-летний водитель питбайка

В Новошахтинске подросток на питбайке попал в ДТП с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний водитель питбайка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось днем 12 августа в городе Новошахтинске на улице Вокзальной.

По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель «Вольво» при повороте налево и не уступил дорогу питбайку, за рулем которого находился 15-летний парень.

— В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.