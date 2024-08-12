Зеленский поручил добиться от Запада разрешения на удары дальнобойными ракетами

Врио главы Курской области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах сообщил, что глубина проникновения украинской армии на территорию РФ в регионе составляет 12 км, ширина — 40 км. В этой зоне находятся 28 населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек. Об их судьбе властям Курской области на данный момент ничего неизвестно.