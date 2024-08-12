Алаудинов назвал сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в плен вбросами ВСУ

Также он рассказал о результатах работы «Ахмата» в понедельник. «В общей сложности мы уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, но тоже достаточно. Я очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали там очень много шума, противник просто визжит, спецназ “Ахмата” для него просто как кость в горле», — заявил Алаудинов.