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Алаудинов назвал сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в плен вбросами ВСУ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат», выполняющих боевые задачи в Курской области, является вбросами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа “Ахмат”, про бойцов “Аида”, много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», — сказал Алаудинов на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале.

Также он рассказал о результатах работы «Ахмата» в понедельник. «В общей сложности мы уничтожили только 12 единиц техники, ну и не такое большое количество противника, как вчера, но тоже достаточно. Я очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали там очень много шума, противник просто визжит, спецназ “Ахмата” для него просто как кость в горле», — заявил Алаудинов.