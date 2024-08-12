ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара

«ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии», — отметила она.
11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был полностью потушен утром в понедельник.
Ситуацию прокомментировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), указав, что организацию уведомили об атаке. В агентстве также рассказали, что эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС.