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Подросток в Турции напал с ножом и топором на людей, есть раненые

Подросток напал с ножом и топором на прохожих в городе Эскишехир на северо-западе Турции, он «находился под влиянием компьютерных игр» военного характера. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило издание Cumhuriyet.

Источник: AP 2023

— 18-летний подросток, который находился под воздействием компьютерных военных игр, напал с топором и ножом на людей, сидевших в саду в этом районе. Он был одет в стальной жилет и каску и скрывал лицо маской. Юноша ранил ножом пять граждан. Его поймали во время погони и взяли под стражу, — сказано в статье.

Пострадавших доставили в больницу. Уточняется, что двое из них находятся в опасном для жизни состоянии.

Следственный суд города Юримагуаса в Перу проведет слушание по делу об убийстве российской гражданки, которое совершил украинец. Суд вынесет решение о предварительном заключении подозреваемого мужчины сроком на девять месяцев.

По версии следователей, гражданин Украины убил и расчленил женщину из России.