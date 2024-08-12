Подросток в Турции напал с ножом и топором на людей, есть раненые

— 18-летний подросток, который находился под воздействием компьютерных военных игр, напал с топором и ножом на людей, сидевших в саду в этом районе. Он был одет в стальной жилет и каску и скрывал лицо маской. Юноша ранил ножом пять граждан. Его поймали во время погони и взяли под стражу, — сказано в статье.