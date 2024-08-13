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ФБР проверяет версию об иранской кибератаке на штаб Трампа

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. ФБР США проводит расследование версии о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил РИА Новости официальный представитель американского ведомства.

Источник: Reuters

«Мы готовы подтвердить, что ведем расследование по данному вопросу», — сказал представитель ФБР.

Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.

При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.

Трамп Дональд