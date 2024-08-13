ВСУ применили в Курской области немецкий инженерный танк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. Об этом сообщается в Telegram-канале «BILD на русском» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) со ссылкой на обозревателя Юлиана Репке.