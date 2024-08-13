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ВСУ применили в Курской области немецкий инженерный танк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. Об этом сообщается в Telegram-канале «BILD на русском» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) со ссылкой на обозревателя Юлиана Репке.

Источник: AP 2023

Отмечается, что несколько таких машин было поставлено Киеву из Германии. Инженерные танки используются для прорыва или создания оборонных линий.

Обозреватель также раскрыл возможные сценарии движения украинских войск в российских приграничных регионах. По его мнению, наименее вероятным вариантом развития событий станет дальнейшее продвижение ВСУ в пределах Курской области.

Репке также назвал самым рискованным сценарием закрепление украинской армии на отвоеванных на данный момент территориях, поскольку в этом случае Киев может «потерять большое количество войск».

Наиболее вероятным сценарием, по словам обозревателя, является суверенный вывод войск, как только российская армия перебросит крупные части своих военных к Курску.

Ранее Следственный комитет России установил, что ВСУ используют вооружение стран НАТО в Курской области. По данным СКР, украинская армия активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.