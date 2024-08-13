Специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причину пожара на ЗАЭС

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что МАГАТЭ даст оценку украинским утверждениям, что пожар на ЗАЭС спровоцировала российская сторона. «Украинские власти, СМИ и соцсети усиленно как по команде навязывают лживую версию о том, что пожар в башенной градирне был вызван русскими, которые якобы подожгли там большое количество автомобильных шин», — написал он в своем Telegram-канале.