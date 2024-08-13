Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причину пожара на ЗАЭС

ВЕНА, 13 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и заявили, что пока не могут определить причины пожара в градирне. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Источник: РИА "Новости"

«Ни покрышки, ни беспилотник обнаружены не были во время обхода», — отмечается в сообщении. Специалисты МАГАТЭ намерены провести дополнительный анализ произошедшего.

Отмечается, что пожар не оказал влияния на ядерную безопасность ЗАЭС, так как сейчас башенные градирни по назначению не эксплуатируются.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что МАГАТЭ даст оценку украинским утверждениям, что пожар на ЗАЭС спровоцировала российская сторона. «Украинские власти, СМИ и соцсети усиленно как по команде навязывают лживую версию о том, что пожар в башенной градирне был вызван русскими, которые якобы подожгли там большое количество автомобильных шин», — написал он в своем Telegram-канале.

пожары