Специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причину пожара на ЗАЭС

«Ни покрышки, ни беспилотник обнаружены не были во время обхода», — отмечается в сообщении. Специалисты МАГАТЭ намерены провести дополнительный анализ произошедшего.
Отмечается, что пожар не оказал влияния на ядерную безопасность ЗАЭС, так как сейчас башенные градирни по назначению не эксплуатируются.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что МАГАТЭ даст оценку украинским утверждениям, что пожар на ЗАЭС спровоцировала российская сторона. «Украинские власти, СМИ и соцсети усиленно как по команде навязывают лживую версию о том, что пожар в башенной градирне был вызван русскими, которые якобы подожгли там большое количество автомобильных шин», — написал он в своем Telegram-канале.