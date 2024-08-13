В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор

«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУшных фашистов, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — сказал Кастюкевич РИА Новости.
В частности, по его словам, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
«Но люди не хотят покидать свои дома. Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет», — сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.