Танкисты группировки «Запад» уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ

«Экипаж танка Т-90М “Прорыв” уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что о движении и работе ВСУ в этом районе сообщила разведка с воздуха.
«За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Каждый боевой выход приносит результат», — уточнили в минобороны.