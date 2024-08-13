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Танкисты группировки «Запад» уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж танка Т-90М “Прорыв” уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что о движении и работе ВСУ в этом районе сообщила разведка с воздуха.

«За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Каждый боевой выход приносит результат», — уточнили в минобороны.