Маск сообщил о массированной кибератаке на X перед интервью с Трампом

В январе 2021 года на фоне штурма Капитолия США аккаунт Дональда Трампа в Х заблокировали за призывы к насилию. В ноябре 2022 года, когда соцсеть выкупил Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп разместил только одну публикацию. Накануне, 12 августа, Трамп объявил о возвращении в X и опубликовал в соцсети свой предвыборный ролик.