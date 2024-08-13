Маск сообщил о массированной кибератаке на X перед интервью с Трампом

По словам Илона Маска, специалисты уже приступили к устранению последствий кибератаки. Он предупредил, что если решить проблему не получится, интервью с Дональдом Трампом будет продолжено с меньшим числом слушателей, а для широкой публики его опубликуют позже.
AP пишет, что за последнее время к трансляции беседы Илона Маска и Дональда Трампа присоединились более 120 тыс. пользователей. Однако многие получили уведомление об ошибке.
В январе 2021 года на фоне штурма Капитолия США аккаунт Дональда Трампа в Х заблокировали за призывы к насилию. В ноябре 2022 года, когда соцсеть выкупил Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп разместил только одну публикацию. Накануне, 12 августа, Трамп объявил о возвращении в X и опубликовал в соцсети свой предвыборный ролик.