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Маск сообщил о массированной кибератаке на X перед интервью с Трампом

Социальная сеть Х подверглась массированной DDOS-атаке, сообщил ее владелец Илон Маск. Сегодня, 13 августа, на платформе должна состояться беседа Маска с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Начало трансляции было запланировано на 03:00 мск. Однако многие пользователи до сих пор не могут присоединиться к ней, сообщают Reuters и AP.

Источник: AP 2023

По словам Илона Маска, специалисты уже приступили к устранению последствий кибератаки. Он предупредил, что если решить проблему не получится, интервью с Дональдом Трампом будет продолжено с меньшим числом слушателей, а для широкой публики его опубликуют позже.

AP пишет, что за последнее время к трансляции беседы Илона Маска и Дональда Трампа присоединились более 120 тыс. пользователей. Однако многие получили уведомление об ошибке.

В январе 2021 года на фоне штурма Капитолия США аккаунт Дональда Трампа в Х заблокировали за призывы к насилию. В ноябре 2022 года, когда соцсеть выкупил Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп разместил только одну публикацию. Накануне, 12 августа, Трамп объявил о возвращении в X и опубликовал в соцсети свой предвыборный ролик.

Трамп Дональд