Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабная авария на сетях интернета произошла на Камчатке

На Камчатке произошла масштабная авария на сетях интернета. Об этом сообщил Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«На Камчатке в районе Елизово произошел порыв магистрального сухопутного кабеля. Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи», — говорится в сообщении.

В данный момент ведутся восстановительные работы. На место порыва выехала аварийная бригада. В связи с работами на электросетях отсутствуют все услуги компании «Арктик Регион Связь».

По данным департамента, сроки устранения неполадок — 10−12 часов.

Магистральные кабели соединяют страны и континенты. Они лежат под землей и на дне океанов. Больше всего кабелей между США и Европой, они лежат на дне Атлантического океана, а их длина около 14 тыс. км.

В июле повреждение на линии связи было зафиксировано в Коми. Из-за обрыва кабеля жители Инты и Воркуты временно потеряли доступ к услугам связи.

Интернет
связь