Минобороны показало кадры боевой работы Су-34 в приграничье Курской области

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и специальной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — заявили в ведомстве.