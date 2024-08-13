Минобороны заявило об уничтожении 30 военных ВСУ в приграничье Курской области

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 работают в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения. В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении. «От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику», — добавили в оборонном ведомстве.