Минобороны заявило об уничтожении 30 военных ВСУ в приграничье Курской области

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 работают в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения. В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении. «От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику», — добавили в оборонном ведомстве.
Командир штурмового взвода с позывным Салах рассказал, что была произведена жесткая зачистка определенного квадрата местности. «Задача была поставлена. Отрабатывали определенный квадрат, осуществляли жесткую зачистку определенных лесополос. Все получается, все стандартно, опыт имеется. Парни в группе с большим боевым опытом», — сказал боец.