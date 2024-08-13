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Минобороны заявило об уничтожении 30 военных ВСУ в приграничье Курской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили порядка 30 военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 работают в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения. В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении. «От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего разведывательная группа мотострелкового соединения осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику», — добавили в оборонном ведомстве.

Командир штурмового взвода с позывным Салах рассказал, что была произведена жесткая зачистка определенного квадрата местности. «Задача была поставлена. Отрабатывали определенный квадрат, осуществляли жесткую зачистку определенных лесополос. Все получается, все стандартно, опыт имеется. Парни в группе с большим боевым опытом», — сказал боец.