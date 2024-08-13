«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск “Север” обнаружила боевиков ВСУ расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм “позиции”, в результате которого было уничтожено четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.
Минобороны сообщило о захвате станции Starlink
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» захватили станцию Starlink в ходе штурма позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области и уничтожили четырех украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.