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Минобороны сообщило о захвате станции Starlink

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» захватили станцию Starlink в ходе штурма позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области и уничтожили четырех украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск “Север” обнаружила боевиков ВСУ расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм “позиции”, в результате которого было уничтожено четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.