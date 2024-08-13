Минобороны сообщило о захвате станции Starlink

«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск “Север” обнаружила боевиков ВСУ расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм “позиции”, в результате которого было уничтожено четыре военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.