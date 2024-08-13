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Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденную за теракт в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, экстренно доставили в тюремную больницу Республики Мордовия. Об этом 12 августа сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на источник.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно его данным, предварительно, причиной ухудшения самочувствия Треповой могли стать депрессия и раскол личности.

Телеканал также уточнил, что ранее девушка была этапирована в ФКУ КП-14 УФСИН России по республике.

2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» произошел теракт во время творческого вечера Владлена Татарского. Дарья Трепова на мероприятии подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство. Оно взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое затем переквалифицировали в террористический акт. Позже девушку приговорили к 27 годам лишения свободы. 25 июня 2024 года стало известно, что ее увезли из СИЗО Санкт-Петербурга к месту отбывания наказания.