Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии

2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» произошел теракт во время творческого вечера Владлена Татарского. Дарья Трепова на мероприятии подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство. Оно взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве, которое затем переквалифицировали в террористический акт. Позже девушку приговорили к 27 годам лишения свободы. 25 июня 2024 года стало известно, что ее увезли из СИЗО Санкт-Петербурга к месту отбывания наказания.