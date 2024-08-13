Группировка «Восток» сообщила о срыве попытки усиления ВСУ в семи районах

Гордеев добавил, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами группировки были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, а также 116-й, 151-й механизированных бригад в районах Октября, Времевки и Макаровки.