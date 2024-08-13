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Группировка «Восток» сообщила о срыве попытки усиления ВСУ в семи районах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» Вооруженных сил РФ пресекла попытки Вооруженных сил Украины провести усиление передовых позиций, проведение ротаций и выдвижение резервов в районах Угледара, Водяного, Шевченко, Сторожевого, Макаровки, Чаривного и Дорожнянки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций и выдвижение резервов в районах Угледара, Водяного, Шевченко, Сторожевого, Макаровки, Чаривного и Дорожнянки», — сказал он.

Гордеев добавил, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами группировки были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, а также 116-й, 151-й механизированных бригад в районах Октября, Времевки и Макаровки.

Начальник пресс-центра также отметил, что в течение суток группировкой были уничтожены до 100 военнослужащих противника, 2 самоходные артиллерийские установки Krab, буксируемая гаубица FH-70, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, 3 единицы автомобильной техники, 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 2 пункта боепитания.