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Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу солдат ВСУ на соледарском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению группы пехоты ВСУ», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии Тульских десантников.

«Расчеты РСЗО “Град”, получив задачу на боевую работу, немедленно выдвинулись в район выполнения боевых задач, откуда нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами. Корректировку стрельбы осуществляли операторы разведывательных БПЛА Воздушно-десантных войск», — рассказали в МО.