Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке

«В ходе боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Град” Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению группы пехоты ВСУ», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии Тульских десантников.
«Расчеты РСЗО “Град”, получив задачу на боевую работу, немедленно выдвинулись в район выполнения боевых задач, откуда нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами. Корректировку стрельбы осуществляли операторы разведывательных БПЛА Воздушно-десантных войск», — рассказали в МО.